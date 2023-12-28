Валютный рынок Украины в январе: каким может быть курс доллара в начале 2024 года

В начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

Валютный рынок в январе

В начале января в Украине традиционно наблюдается дефицит валюты из-за уменьшения валютной выручки экспортеров. Кроме того, продолжают оказывать давление бюджетные выплаты декабря. В январе 2024 года ситуация может повториться.

"Да мы ожидаем усиления спроса на валюту или, что вероятнее, меньший приток экспортной валютной выручки в начале года. Это будет заставлять Национальный банк активно участвовать в торгах", - сказал Куренной.

По его словам, регулятор будет продолжать поддерживать стратегию гибкого курса и постепенно ослаблять гривну. Иногда он будет принимать более активную, а иногда пассивную роль продавца, чтобы охлаждать спекулятивные настроения. Поэтому Нацбанк будет немного непредсказуемым для игроков.

"Ожидаем торги в коридоре 37,70-38,50 грн/доллар", - прогнозирует банкир.

Ожидание международной помощи

НБУ уже предупредил о негативном влиянии на валютный рынок затягивания с международной помощью Украине.

Куренной считает, что регулятор рассматривает несколько вариантов событий, поэтому это может быть уже подготовлена стратегия новостного влияния.

"То есть будем наблюдать либо увеличенную активность интервенциями при положительных новостях, либо определенное ослабление гривны в период негативных ожиданий и затягивание переговоров, связанных с предоставлением Украине финансирования", - сказал он.

Инфляция и курс доллара

В НБУ заявили, что наибольшее влияние на замедление инфляции оказала стабильность на валютном рынке и признали, что курс доллара снова стал ценовым якорем.

Как отметил Куренной, текущая инфляция позволяет курсу двигаться, а Нацбанку позволяет продумывать дальнейшие действия по ее сдерживанию.

"НБУ уже длительное время придерживается стратегии инфляционного таргетирования. Регулятор на основе анализа всех данных делает выводы о курсовой стратегии. Сейчас действует гибкий курсовый режим, о котором была договоренность с нашими международными партнерами и кредиторами", - сказал эксперт.

Разница между курсами

В декабре банки получили возможность продавать населению валюту, которую они покупают у НБУ по более низкому курсу. За это время разница между курсом на межбанке и на наличном рынке сократилась с 1,50 гривен до 50-60 копеек за доллар.

Как сообщил Куренной, прямые расходы банков за пополнение валютой касс и вывоз гривны составляют от 10 до 30 копеек.

"Разница между наличным и безналичным рынком вряд ли превысит уровень в 50-60 копеек. Хотя, конечно, иногда можно найти спред в небольших банках при укреплении гривны на безналичном рынке, но это больше временная "акция", за которую можно попытаться успеть ухватиться", - сказал банкир.