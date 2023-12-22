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Почему дорожает доллар: в НБУ объяснили рост курса в последнее время

Украина, Пятница 22 декабря 2023 09:03
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Почему дорожает доллар: в НБУ объяснили рост курса в последнее время Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины. Соответственно, НБУ начал отпускать курс.

Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мероприятие Центра экономической стратегии в Youtube.

Николайчук сообщил, что в октябре и первой половине ноября ситуация на валютном рынке была достаточно благоприятной, объемы чистого спроса со стороны бизнеса были на минимуме за несколько месяцев, поэтому курс доллара падал, а гривна укреплялась.

"Ситуация начала разворачиваться со второй половины ноября, и в декабре чистый спрос продолжал расти. Соответственно, реагируя на эту ситуацию мы начали продавать больше на рынке. Но в то же время в соответствии с задекларированными принципами мы начали позволять курсу (гривны) больше ослабляться", - сказал он.

Николайчук отметил, что девальвация была ожидаема для НБУ. "Мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватны соответственно ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны. Мы сглаживаем эти колебания. В то же время позволяем курсу выступать определенным корректирующим механизмом для валютного рынка и для макроэкономических процессов", - добавил замглавы НБУ.

Курс доллара в декабре

Официальный курс доллара с начала декабря вырос на 1,20 грн. с 36,35 до 37,55 грн. С начала октября НБУ определяет курс по результатам торгов на межбанке. Наличный курс за это время вырос примерно на 80 копеек до 38,20 грн.

Межбанковский курс является основой для курсообразования на наличном рынке с добавлением незначительной комиссии. Сейчас разница между курсами межбанка и наличного рынка не превышает 50-60 копеек.

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

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