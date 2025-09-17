ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ держит гривну стабильной: ожидать ли скачков курса

Украина, Среда 17 сентября 2025 08:07
UA EN RU
НБУ держит гривну стабильной: ожидать ли скачков курса Фото: НБУ увеличивает колебания курса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Гривна пока остается стабильной вблизи 41,3 за доллар. Большие резервы позволяют контролировать рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Продажа валюты упала

Национальный банк на прошлой неделе снизил объем валютных интервенций до минимума с апреля. Это произошло на фоне сокращения дефицита валюты на рынке.

По данным обзора, НБУ продал лишь 443 млн долларов. Последний раз меньшие объемы интервенций наблюдались в середине апреля, когда они составляли 314 млн долларов.

Причиной стало резкое уменьшение дефицита валюты почти вдвое - до 225 млн долларов за четыре рабочих дня.
НБУ держит гривну стабильной: ожидать ли скачков курса

Колебания курса

Регулятор позволял гривне колебаться в пределах 9-13 копеек в течение дня. При этом курс в основном оставался ниже 41,3 грн/доллар.

Сокращение дефицита валюты дало возможность НБУ уменьшить объем продажи валюты. Это подтвердило готовность регулятора постепенно расширять амплитуду колебаний.

Дальнейшие действия НБУ

По оценкам ICU, Нацбанк чувствует себя комфортно в нынешних условиях. Большие международные резервы позволяют ему и в дальнейшем ограничивать интервенции и удерживать курс вблизи текущих уровней.

Прогнозы курса

В проекте госбюджета на 2026 год средний курс на 2025 год ожидается на уровне 42,4 грн/доллар. При этом ожидается скачок курса в следующем году до 45,7 грн/доллар.

Ранее аналитики группы ICU прогнозировали, что курс вырастет до 42,6 грн/доллар на конец 2025 года и до 44,9 грн/доллар на конец 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре