ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ тримає гривню стабільною: чи очікувати стрибків курсу

Україна, Середа 17 вересня 2025 08:07
UA EN RU
НБУ тримає гривню стабільною: чи очікувати стрибків курсу Фото: НБУ збільшує коливання курсу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Гривня поки що залишається стабільною поблизу 41,3 за долар. Великі резерви дають змогу контролювати ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Продаж валюти впав

Національний банк минулого тижня знизив обсяг валютних інтервенцій до мінімуму з квітня. Це відбулося на тлі скорочення дефіциту валюти на ринку.

За даними огляду, НБУ продав лише 443 млн доларів. Востаннє менші обсяги інтервенцій спостерігалися у середині квітня, коли вони становили 314 млн доларів.

Причиною стало різке зменшення дефіциту валюти майже удвічі - до 225 млн доларів за чотири робочі дні.
НБУ тримає гривню стабільною: чи очікувати стрибків курсу

Коливання курсу

Регулятор дозволяв гривні коливатися в межах 9-13 копійок протягом дня. При цьому курс здебільшого залишався нижчим за 41,3 грн/долар.

Скорочення дефіциту валюти дало можливість НБУ зменшити обсяг продажу валюти. Це підтвердило готовність регулятора поступово розширювати амплітуду коливань.

Подальші дії НБУ

За оцінками ICU, Нацбанк почувається комфортно за нинішніх умов. Великі міжнародні резерви дозволяють йому й надалі обмежувати інтервенції та утримувати курс поблизу поточних рівнів.

Прогнози курсу

У проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс на 2025 рік очікується на рівні 42,4 грн/долар. При цьому очікується стрибок курсу наступного року до 45,7 грн/долар.

Раніше аналітики групи ICU прогнозували, що курс зросте до 42,6 грн/долар на кінець 2025 року та до 44,9 грн/долар на кінець 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
Новини
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі