НБУ тримає гривню стабільною: чи очікувати стрибків курсу

Гривня поки що залишається стабільною поблизу 41,3 за долар. Великі резерви дають змогу контролювати ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

За оцінками ICU, Нацбанк почувається комфортно за нинішніх умов. Великі міжнародні резерви дозволяють йому й надалі обмежувати інтервенції та утримувати курс поблизу поточних рівнів.

Регулятор дозволяв гривні коливатися в межах 9-13 копійок протягом дня. При цьому курс здебільшого залишався нижчим за 41,3 грн/долар.

Причиною стало різке зменшення дефіциту валюти майже удвічі - до 225 млн доларів за чотири робочі дні.

За даними огляду, НБУ продав лише 443 млн доларів. Востаннє менші обсяги інтервенцій спостерігалися у середині квітня, коли вони становили 314 млн доларів.

Національний банк минулого тижня знизив обсяг валютних інтервенцій до мінімуму з квітня. Це відбулося на тлі скорочення дефіциту валюти на ринку.

Прогнози курсу

У проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс на 2025 рік очікується на рівні 42,4 грн/долар. При цьому очікується стрибок курсу наступного року до 45,7 грн/долар.

Раніше аналітики групи ICU прогнозували, що курс зросте до 42,6 грн/долар на кінець 2025 року та до 44,9 грн/долар на кінець 2026 року.