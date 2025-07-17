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Поиск денег, падение гривны, инфляция, замедление ВВП: ключевые вызовы для нового Кабмина

Украина, Четверг 17 июля 2025 13:17
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Поиск денег, падение гривны, инфляция, замедление ВВП: ключевые вызовы для нового Кабмина Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Ключевым вызовом для нового правительства Украины в следующем году может быть поиск дополнительного финансирования государственного бюджета в размере до 15 млрд долларов. Также правительству придется столкнуться с ростом цен, замедлением экономики и ослаблением гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз инвестиционной компании ICU.

"Ключевым вызовом для правительства сейчас является поиск 10-15 млрд долларов сверх того объема помощи, которую партнеры уже пообещали на 2026 год", - отмечается в сообщении компании.

Аналитики ICU ожидают, что МВФ в декабре существенно пересмотрит свой базовый сценарий для Украины в части фискальных расходов и платежного баланса и признает необходимость поиска дополнительного финансирования.

Замедление роста ВВП

Экономический рост в Украине будет оставаться медленным, ведь ресурсы для восстановления - и рабочая сила, и капитал - будут ограниченными в ближайшее время.

"Умеренное восстановление будет поддерживаться внутренним частным потреблением благодаря росту доходов работников в частном секторе", - говорится в анализе,

В то же время сокращение государственного потребления будет оставаться ключевым препятствием для роста ВВП.

"На 2025 год мы снижаем прогноз экономического роста до 2,5% (НБУ прогнозирует рост ВВП до 3,1% - ред.) из-за худшего, чем ожидалось, урожая", - отмечают в ICU.

Инфляция

Инфляционный тренд резко развернулся в июне, и в последующие месяцы рост цен будет устойчиво замедляться.

"Переход НБУ к циклу смягчения монетарной политики будет очень осторожным, в значительной степени из-за существенных дисбалансов на валютном рынке. Мы ожидаем, что снижение учетной ставки до конца года составит 100 б.п. (с 15,5% до 14,5% - ред.) Мы не ожидаем возвращения инфляции к цели НБУ в 2026 году (5% - ред.) из-за стремительного роста цен на услуги", - говорится в анализе ICU.

Ослабление гривны

В ICU улучшили прогноз обменного курса в конце 2025 года до 42,6 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43,5.

"Если правительство сможет привлечь дополнительные 10 млрд долларов сверх уже заявленных объемов помощи, эти средства так же попадут в резервы, и НБУ будет иметь возможность держать курс гривны крепким до конца следующего года. Поэтому и в 2026 году мы ожидаем лишь умеренного ослабления гривны - (до 44,9 грн за 1 доллар - ред.)", - говорится в прогнозе.

По прогнозу ICU, резервы НБУ резко вырастут до более 55 млрд долларов в этом году, однако в следующем году резко снизятся до диапазона 40-45 млрд долларов,

В своих прогнозах эксперты предполагают, что баланс рисков безопасности не изменится кардинально в ближайшее время.

"Даже если будет достигнуто соглашение о прекращении войны, это не приведет к немедленному изменению настроений бизнеса и потребительских настроений населения, поэтому обновленный базовый сценарий МВФ, который будет обнародован в декабре, будет ближе к его текущему неблагоприятному, чем к текущему базовому сценарию", - говорится в анализе.

Поиск денег, падение гривны, инфляция, замедление ВВП: ключевые вызовы для нового Кабмина

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Юлию Свириденко, которая была в правительстве первым вице-премьером и министром экономики.

Президент Владимир Зеленский на совещании со Свириденко заявил, что главное для правительства - "увеличить производство собственного оружия в Украине".

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