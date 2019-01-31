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Нацбанк зберіг облікову ставку

Новини » Фінанси    31.01.2019 - 14:03
Нацбанк зберіг облікову ставку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

НБУ занепокоєний інфляцією

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НБУ.

Як зазначається в обґрунтуванні рішення, збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній раді 17 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки НБУ у 18% є занадто високим і Нацбанк може ухвалити рішення щодо її зниження. Смолій висловив надію, що тренд підвищення облікової ставки дістався піку і почнеться тренд зниження облікової ставки.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

У той же час, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем ріст цін, 28% - систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.

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