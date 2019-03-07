Інфляція в лютому уповільнилася вдвічі

Фото: Ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку року ціни в Україні виросли на 1,5%

Споживчі ціни в Україні в лютому 2019 року порівняно з січнем зросли на 0,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні виросли на 1,5%. У річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція уповільнилася до 8,8%.

Нагадаємо, що в січні 2019 року місячна інфляція становила 1,0%, річна - 9,2%.

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Продукти в Україні за лютий 2019 року подорожчали на 0,9%. Овочі подорожчали на 6,6%, фрукти - на 3,6%, яйця подешевшали на 3,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, одяг і взуття - знизилися на 3,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,5%.

Предмети домашнього вжитку побутова техніка подорожчали на 0,1%, охорона здоров’я - на 0,6%, транспорт подешевшав на 0,1% (у тому числі паливо - на 2,0%), зв’язок подорожчав на 1,5%, відпочинок і культура - на 0,8%, освіта - на 0,4%, ресторани та готелі -на 00,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.