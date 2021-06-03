НБУ знизив офіційний курс євро до мінімуму за два місяці

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,25 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, курс євро впав до мінімуму за два місяці. Нижче курс був тільки 12 квітня - 33,1522 грн/євро.

Офіційний курс євро на 4 червня встановлено на такому рівні: 33,2577 гривень за євро (-0,0771 грн). При цьому курс євро на 3 червня становить 33,3348 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 18 копійок до 33,17 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,14 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлений на такому рівні: 27,34 гривень за 1 долар (-0,0049 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 27,3449 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.