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НБУ знизив офіційний курс євро до мінімуму за два місяці

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Україна, Четвер 03 червня 2021 17:50
НБУ знизив офіційний курс євро до мінімуму за два місяці Фото: курс євро впав на 8 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,25 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 червня встановлено на такому рівні: 33,2577 гривень за євро (-0,0771 грн). При цьому курс євро на 3 червня становить 33,3348 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро до мінімуму за два місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро впав до мінімуму за два місяці. Нижче курс був тільки 12 квітня - 33,1522 грн/євро.

НБУ знизив офіційний курс євро до мінімуму за два місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 18 копійок до 33,17 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,14 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлений на такому рівні: 27,34 гривень за 1 долар (-0,0049 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 27,3449 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.

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