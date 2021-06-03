Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 3 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за долар, курс в покупці до 27,29 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 33,17 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 2 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,3150 - 27,3350 грн/долар, євро 33,3324 - 33,3569 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3727 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 33,1491 - 33,1734 грн/євро, російський рубль 0,3725-0,3729 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлений на такому рівні: 27,34 гривень за 1 долар (-0,0049 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 27,3449 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.