НБУ різко знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,33 гривень за євро. Це на 20 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 3 червня встановлено на такому рівні: 33,3348 гривень за євро (-0,1987 грн). При цьому курс євро на 2 червня становить 33,5335 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 23 копійки до 33,35 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,33 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 27,3449 гривень за 1 долар (-0,0932 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 27,4381 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.