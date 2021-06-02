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НБУ різко знизив офіційний курс євро

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Україна, Середа 02 червня 2021 18:01
НБУ різко знизив офіційний курс євро Фото: курс євро впав на 20 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,33 гривень за євро. Це на 20 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 червня встановлено на такому рівні: 33,3348 гривень за євро (-0,1987 грн). При цьому курс євро на 2 червня становить 33,5335 гривень за євро.

НБУ різко знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро впав після зростання протягом двох днів поспіль.

НБУ різко знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 23 копійки до 33,35 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,33 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 27,3449 гривень за 1 долар (-0,0932 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 27,4381 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.

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