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НБУ снизил официальный курс евро до минимума за два месяца

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Украина, Четверг 03 июня 2021 17:50
НБУ снизил официальный курс евро до минимума за два месяца Фото: курс евро упал на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,25 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 июня установлен на таком уровне: 33,2577 гривен за евро (-0,0771 грн). При этом курс евро на 3 июня составляет 33,3348 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро до минимума за два месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро упал до минимума за два месяца. Ниже курс был только 12 апреля - 33,1522 грн/евро.

НБУ снизил официальный курс евро до минимума за два месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 33,17 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,14 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 27,34 гривен за 1 доллар (-0,0049 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 27,3449 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,316 гривен за доллар.

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