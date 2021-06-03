Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлений на такому рівні: 27,34 гривень за 1 долар (-0,0049 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 27,3449 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)