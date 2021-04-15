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НБУ знизив офіційний курс євро

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 17:48
НБУ знизив офіційний курс євро Фото: курс євро знизився на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,46 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 квітня встановлено на такому рівні: 33,4616 гривень за євро (-0,0137 грн). При цьому курс євро на 15 квітня становить 33,4753 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 33,52 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,50 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,9592 гривень за 1 долар (-0,0173 грн). При цьому курс долара на 15 квітня складає: 27,9765 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

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