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Курс долара на міжбанку знову зріс до 28 гривень

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 17:16
Курс долара на міжбанку знову зріс до 28 гривень Фото: курс долара на міжбанку виріс до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 15 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,00 гривень за долар, курс купівлі - 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 33,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9800 - 28,000 грн/долар, євро 33,5060 - 33,5272 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку знову зріс до 28 гривень

Нагадаємо, 14 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8900 - 27,9150 грн/долар, євро 33,3480 - 33,3751 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3693 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,9592 гривень за 1 долар (-0,0173 грн). При цьому курс долара на 15 квітня складає: 27,9765 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

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