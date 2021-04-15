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Долар дешевшає: НБУ встановив курс нижче 28 гривень

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 16:27
Долар дешевшає: НБУ встановив курс нижче 28 гривень Фото: курс долара знаходиться нижче 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,9592 гривень за 1 долар (-0,0173 грн). При цьому курс долара на 15 квітня складає: 27,9765 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 15 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,48 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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