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НБУ снизил официальный курс евро

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 17:48
НБУ снизил официальный курс евро Фото: курс евро снизился на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,46 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 апреля установлен на таком уровне: 33,4616 гривен за евро (-0,0137 грн). При этом курс евро на 15 апреля составляет 33,4753 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 33,52 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,50 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,9592 гривен за 1 доллар (-0,0173 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет: 27,9765 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

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