НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,76 гривень за євро. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 травня встановлено на такому рівні: 28,7677 гривень за євро (-0,2422 грн). При цьому курс євро на 15 травня становить 28,7869 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 9 копійок до 29,00 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,54 (28,65 - 14 травня), продажу - 29,00 (29,09 - 14 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 28,85 гривень за євро. Курс купівлі становить 28,83 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлено на такому рівні: 26,6380 гривень за 1 долар (-0,0412 грн). При цьому курс долара на 15 травня становить 26,6792 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус