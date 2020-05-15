Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 26,60

Курс долара на міжбанку в продаж 15 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,63 гривень за долар, курс купівлі до 26,61 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 28,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6100 - 26,6300 грн/долар, євро 28,8399 - 28,8589 грн/євро, російський рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6100 26,6300 EUR/UAH 28,8399 28,8589 RUB/UAH 0,3621 0,3625

Нагадаємо, 14 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 28,7849 - 28,8065 грн/євро, російський рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 15 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,87 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,00 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,60 (26,66 - 14 травня), продажу - 26,87 (26,93 - 14 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,54 (28,65 - 14 травня), продажу - 29,00 (29,09 - 14 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,21 - 14 травня), продажу 3,66 (3,67 - 14 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлено на такому рівні: 26,6380 гривень за 1 долар (-0,0412 грн). При цьому курс долара на 15 травня становить 26,6792 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус