Впевнене зниження: що відбувається з курсом долара 15 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,87 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,00 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,60 (26,66 - 14 травня), продажу - 26,87 (26,93 - 14 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,54 (28,65 - 14 травня), продажу - 29,00 (29,09 - 14 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,21 - 14 травня), продажу 3,66 (3,67 - 14 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 15 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,66 гривень за долар, курс купівлі до 26,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 28,82 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 травня довідковий курс на рівні 26,64 грн/долар, знизивши його порівняно з 14 травня (26,68 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,60 - 26,75 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними організаціями про те, що всі кредити підуть на покриття дефіциту державного бюджету. У сумі ці кошти складуть близько 6-6,5 млрд доларів до кінця року.

Автор: Олександр Білоус