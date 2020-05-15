НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2020 года установил курс евро на уровне 28,76 гривен за евро. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 мая установлен на таком уровне: 28,7677 гривен за евро (-0,2422 грн). При этом курс евро на 15 мая составляет 28,7869 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 9 копеек до 29,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,54 (28,65 - 14 мая), продажи - 29,00 (29,09 - 14 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 28,85 гривен за евро. Курс в покупке составляет 28,83 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 26,6380 гривен за 1 доллар (-0,0412 грн). При этом курс доллара на 15 мая составляет 26,6792 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус