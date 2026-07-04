В Украине появится уникальная линия морской обороны
Для защиты Одессы и региона в Черном море планируется создать новую линию обороны с беспилотниками-перехватчиками.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Новые технологии для защиты Одесской области
По словам главы государства, новое технологическое решение предусматривает применение дронов-перехватчиков с разных платформ, в том числе их запуск непосредственно из морских беспилотников.
Такая линия обороны должна надежно оградить Одессу и весь окружающий регион от враждебных угроз.
Зеленский подчеркнул, что внедрение подобных технологий является ответом на современные вызовы безопасности и стимулирует развитие военно-морского потенциала.
"Я считаю, что самое главное, что сегодня Украина имеет в военно-морской составляющей - это опыт, который развивается каждый день", - подчеркнул президент.
Роботизированные катера и защита Одессы
Напомним, датская компания BlueShadow разработала систему Blue Dragon, которая призвана оградить прибрежные регионы Украины от воздушных атак с моря. Проект предполагает создание роя автономных беспилотных судов, способных перехватывать и уничтожать вражеские дроны в 10-20 километрах от берега.
В интервью РБК-Украина основатель компании Чарльз Махер подробно рассказал, на каком этапе находится разработка защиты от "Шахедов" и из каких технических элементов состоит эта уникальная платформа. По его словам, система интегрируется с украинскими комплексами управления Delta и Крапива, что позволяет катерам самостоятельно принимать решения во время боя.
Также в разговоре глава стартапа объяснил, как датская технология заменит людей на дежурстве и сколько персонала нужно для управления такой эскадрой. Платформа рассчитана на непрерывную работу в море в режиме 24/7, а для контроля 12 роботизированных катеров на суше хватит команды всего из пяти человек.