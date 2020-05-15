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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     15.05.2020 - 16:35
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлено на такому рівні: 26,6380 гривень за 1 долар (-0,0412 грн). При цьому курс долара на 15 травня становить 26,6792 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 15 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,66 гривень за долар, курс купівлі до 26,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 28,82 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 травня довідковий курс на рівні 26,64 грн/долар, знизивши його порівняно з 14 травня (26,68 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 15 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,87 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,00 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,60 (26,66 - 14 травня), продажу - 26,87 (26,93 - 14 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,54 (28,65 - 14 травня), продажу - 29,00 (29,09 - 14 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,21 - 14 травня), продажу 3,66 (3,67 - 14 травня) грн за 10 рублів.

Автор: Олександр Білоус

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