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Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 14 травня

Новини » Економіка     14.05.2020 - 12:35
Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 14 травня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар в обмінних пунктах продають дешевше 27 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,93 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 29,09 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,66 - 13 травня), продажу - 26,93 (26,94 - 13 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,65 (28,69 - 13 травня), продажу - 29,09 (29,14 - 13 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,20 - 13 травня), продажу 3,67 (3,68 - 13 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 14 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,70 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 28,86 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 травня довідковий курс на рівні 26,68 грн/долар, знизивши його порівняно з 13 травня (26,69 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,75 - 26,85 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 14 травня

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна розраховує отримати перший транш за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Stand-by до кінця травня на суму 1,75 млрд доларів.

Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
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