НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,02 гривень за євро, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 травня встановлено на такому рівні: 29,0291 гривень за євро (-0,0552 грн). При цьому курс євро на 13 травня становить 29,0843 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 8 копійок до 29,14 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,69 (28,74 - 12 травня), продажу - 29,14 (29,22 - 12 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 29,02 гривень за євро. Курс купівлі становить 28,99 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 26,6897 гривень за 1 долар (-0,1050 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 26,7947 гривень за 1 долар.