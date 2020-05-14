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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Економіка     14.05.2020 - 17:22
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче рівня 26,70

Курс долара на міжбанку в продаж 14 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,69 гривень за долар, курс купівлі до 26,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 28,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 28,7849 - 28,8065 грн/євро, російський рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6700

26,6900

EUR/UAH

28,7849

28,8065

RUB/UAH

0,3584

0,3588

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 13 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7200 грн/долар, євро 28,9960 - 29,0286 грн/євро, російський рубль 0,3632 - 0,3640 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 14 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,93 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 29,09 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,66 - 13 травня), продажу - 26,93 (26,94 - 13 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,65 (28,69 - 13 травня), продажу - 29,09 (29,14 - 13 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,20 - 13 травня), продажу 3,67 (3,68 - 13 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 15 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 травня встановлено на такому рівні: 26,6792 гривень за 1 долар (-0,0105 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 26,6897 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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