НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 6 копійок до 26,69 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2669,8133 гривень за 100 євро (-2,6361 грн).

При цьому курс євро на 18 листопада становить 2672,4494 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим виріс на 2 копійки до 26,86 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,48 (26,47 - 15 листопада), продажу - 26,86 (26,84 - 15 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 9 копійок до 26,78 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,75 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,13 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2413,7178 гривень за 100 доларів (-8,2954 гривень).