Курс долара трохи виріс на закритті міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу18 листопада 2019 року виріс на 4 копійки до 24,20 гривень за долар, курс купівлі до 24,16 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 26,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,1600 - 24,2000 грн/долар, євро 26,7530 - 26,7876 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3792 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1600 24,2000 EUR/UAH 26,7530 26,7876 RUB/UAH 0,3784 0,3792

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1300 - 24,1600 грн/долар, євро 26,6619 - 26,6926 грн/євро, російський рубль 0,3782 - 0,3788 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 18 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,28 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 26,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,06 (24,19 - 15 листопада), продажу - 24,28 (24,34 - 15 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,48 (26,47 - 15 листопада), продажу - 26,86 (26,84 - 15 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 15 листопада), продажу 3,83 (3,86 - 15 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,13 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2413,7178 гривень за 100 доларів (-8,2954 гривень).