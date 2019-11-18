НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,13 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2413,7178 гривень за 100 доларів (-2,4867 гривень).

При цьому курс долара на 18 листопада становить 2422,0132 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 18 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,15 гривень за долар, курс купівлі до 24,12 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 26,72 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 листопада довідковий курс на рівні 24,12 грн/долар, знизивши його порівняно з 15 листопада (24,22).

У той же час в обмінних пунктах України 18 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,28 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 26,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,06 (24,19 - 15 листопада), продажу - 24,28 (24,34 - 15 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,48 (26,47 - 15 листопада), продажу - 26,86 (26,84 - 15 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 15 листопада), продажу 3,83 (3,86 - 15 листопада) грн за 10 рублів.