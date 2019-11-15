Курс долара впав до рівня 24,20 гривень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 листопада 2019 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,34 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 26,84 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,19 (24,19 - 14 листопада), продажу - 24,34 (24,40 - 14 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,47 (26,52 - 14 листопада), продажу - 26,84 (26,90 - 14 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 14 листопада), продажу 3,86 (3,86 - 14 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,20-24,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 15 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,23 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 26,70 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 листопада довідковий курс на рівні 24,22 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 14 листопада (24,25). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, 15 листопада Верховна рада схвалила держбюджету на 2020 рік, в якому закладений середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/долар і 27,5 грн/долар на кінець року.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 листопада місія Міжнародного валютного фонду прибула в Київ. Місія продовжить обговорення з владою України параметри нової програми.