НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 6 копеек до 26,69 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 ноября установлен на таком уровне: 2669,8133 гривен за 100 евро (-2,6361 грн).

При этом курс евро на 18 ноября составляет 2672,4494 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим вырос на 2 копейки до 26,86 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,47 - 15 ноября), продажи - 26,86 (26,84 - 15 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 26,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,75 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,13 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 2413,7178 гривен за 100 долларов (-8,2954 гривен).