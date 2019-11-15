НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта трохи подорожчала

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 6 копійок до 26,72 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 листопада встановлено на такому рівні: 2672,4494 гривень за 100 євро (+6,2269 грн).

При цьому курс євро на 14 листопада становить 2666,2225 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим знизився на 6 копійок до 26,84 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,47 (26,52 - 14 листопада), продажу - 26,84 (26,90 - 14 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 26,69 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,66 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,22 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 листопада встановлено на такому рівні: 2422,0132 гривень за 100 доларів (-2,4867 гривень).