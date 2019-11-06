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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     06.11.2019 - 18:10
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 12 копійок до 27,34 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 листопада встановлено на такому рівні: 2734,5292 гривень за 100 євро (-11,5564 грн).

При цьому курс євро на 6 листопада становить 2746,0856 гривень за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 19 копійок до 27,54 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,30 - 5 листопада), продажу - 27,54 (27,73 - 5 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 27,25 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,22 грн.

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,65 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 листопада встановлено на такому рівні: 2465,7612 гривень за 100 доларів (-6,1855 гривень).

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