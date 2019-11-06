Курс долара продовжує знижуватися

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на кілька копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 листопада 2019 року, об 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,76 гривень за долар, курс євро знизився на 19 копійок до 27,54 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,55 (24,62 - 5 листопада), продажу - 24,76 (24,83 - 5 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,30 - 5 листопада), продажу - 27,54 (27,73 - 5 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,53 - 5 листопада), продажу 3,91 (3,93 - 5 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,70-24,95 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 6 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,72 гривень за долар, курс купівлі до 24,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 27,39 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 листопада довідковий курс на рівні 24,69 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 листопада (24,71). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Такий прогноз закладений у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України на аукціоні 5 листопада продало державні облігації на 3,1 млрд грн. За даними експертів, придбання нерезидентами ОВДП є головною причиною зміцнення курсу гривні до долара цього року.