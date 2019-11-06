НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,65 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 листопада встановлено на такому рівні: 2465,7612 гривень за 100 доларів (-6,1855 гривень).

При цьому курс долара на 5 листопада становить 2471,9467 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 6 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,72 гривень за долар, курс купівлі до 24,69 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 листопада довідковий курс на рівні 24,69 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 листопада (24,71).

У той же час в обмінних пунктах України 6 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,76 гривень за долар, курс євро знизився на 19 копійок до 27,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,55 (24,62 - 5 листопада), продажу - 24,76 (24,83 - 5 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,30 - 5 листопада), продажу - 27,54 (27,73 - 5 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,53 - 5 листопада), продажу 3,91 (3,93 - 5 листопада) грн за 10 рублів.