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Курс долара прискорив зниження на міжбанку

Новини » Фінанси     06.11.2019 - 17:10
Курс долара прискорив зниження на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 листопада 2019 року знизився на 13 копійок до 24,60 гривень за долар, курс купівлі до 24,57 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 27,25 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6000 грн/долар, євро 27,2284 - 27,2592 грн/євро, російський рубль 0,3848 - 0,3857 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5700

24,6000

EUR/UAH

27,2284

27,2592

RUB/UAH

0,3848

0,3857

Курс долара прискорив зниження на міжбанкуНагадаємо, 5 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7300 грн/долар, євро 27,3947 - 27,4255 грн/євро, російський рубль 0,3893 - 0,3902 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,65 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 листопада встановлено на такому рівні: 2465,7612 гривень за 100 доларів (-6,1855 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 6 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,76 гривень за долар, курс євро знизився на 19 копійок до 27,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,55 (24,62 - 5 листопада), продажу - 24,76 (24,83 - 5 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,30 - 5 листопада), продажу - 27,54 (27,73 - 5 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,53 - 5 листопада), продажу 3,91 (3,93 - 5 листопада) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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