НБУ сократил продажу долларов из резервов до минимума с апреля прошлого года

При этом в феврале объем продаж был на 40% ниже, чем январе (2,533 млрд долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 4,042 млрд долларов.

В феврале Украина получила вдвое больше международной помощи по сравнению с январем - около 800 млн долларов, всего с начала года - 1,2 млрд долларов. Это значительно ниже потребностей Украины. По оценкам Минфина, Киеву нужно прядка 3 млрд долларов в месяц. Это означат, что международные резервы, которыми управляет НБУ, в феврале снова сократятся.

Курс доллара в январе

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума в 38,62 грн/доллар.

Однако затем курс начал падать. В итоге курс за месяц вырос на 33 копеек - с 37,87 до 38,20 грн/доллар. В начале марта курс упал еще ниже.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за февраль вырос на 40 копеек до 38,65 грн/доллар.

Межбанк

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%). НБУ в начале октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,6 млрд долларов.

Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.