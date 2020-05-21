НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 32 копійки

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,46 гривень за євро. Це на 32 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 травня встановлено на такому рівні: 29,4616 гривень за євро (+0,3213 грн). При цьому курс євро на 21 травня становить 29,1403 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня 2020 року, курс на готівковому ринку зріс на 29 копійок до 29,44 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,72 - 20 травня), продажу - 29,44 (29,15 - 20 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 29,37 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,33 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 26,7699 гривень за 1 долар (+0,1845 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,5854 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус