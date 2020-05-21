НБУ резко повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 32 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,46 гривен за евро. Это на 32 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 мая установлен на таком уровне: 29,4616 гривен за евро (+0,3213 грн). При этом курс евро на 21 мая составляет 29,1403 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 мая 2020 года, курс на наличном рынке вырос на 29 копеек до 29,44 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,72 - 20 мая), продажи - 29,44 (29,15 - 20 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,37 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,33 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 26,7699 гривен за 1 доллар (+0,1845 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,5854 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус