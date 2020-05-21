НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар почав дорожчати після тривалого зниження

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 26,7699 гривень за 1 долар (+0,1845 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,5854 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 21 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 26,79 гривень за долар, курс купівлі до 26,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 29,37 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 травня довідковий курс на рівні 26,78 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 травня (26,56 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 21 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 26,93 гривень за долар. Курс євро виріс на 29 копійок до 29,44 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,64 (26,49 - 20 травня), продажу - 26,93 (26,73 - 20 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,72 - 20 травня), продажу - 29,44 (29,15 - 20 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,21 - 20 травня), продажу 3,72 (3,68 - 20 травня) грн за 10 рублів.

Автор: Олександр Білоус