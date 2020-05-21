Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 21 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,74 гривень за долар, курс купівлі до 26,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 29,37 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7000 - 26,7400 грн/долар, євро 29,3326 - 29,3765 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7000 26,7400 EUR/UAH 29,3326 29,3765 RUB/UAH 0,3773 0,3780

Нагадаємо, 20 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6950 грн/долар, євро 29,2889 - 29,3137 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 26,93 гривень за долар. Курс євро виріс на 29 копійок до 29,44 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,64 (26,49 - 20 травня), продажу - 26,93 (26,73 - 20 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,72 - 20 травня), продажу - 29,44 (29,15 - 20 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,21 - 20 травня), продажу 3,72 (3,68 - 20 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 26,7699 гривень за 1 долар (+0,1845 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,5854 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус