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Різке зростання: що відбувається з курсом долара 21 травня

Новини » Економіка     21.05.2020 - 12:25
Різке зростання: що відбувається з курсом долара 21 травня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 20 копійок, євро - на 30 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 26,93 гривень за долар. Курс євро виріс на 29 копійок до 29,44 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,64 (26,49 - 20 травня), продажу - 26,93 (26,73 - 20 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,72 - 20 травня), продажу - 29,44 (29,15 - 20 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,21 - 20 травня), продажу 3,72 (3,68 - 20 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 21 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 26,79 гривень за долар, курс купівлі до 26,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 29,37 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 травня довідковий курс на рівні 26,78 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 травня (26,56 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,75 - 26,95 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Різке зростання: що відбувається з курсом долара 21 травня

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 травня 2020 року залучило до державного бюджету 21,202 млрд грн.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що програма Національного банку України (НБУ) за довгостроковим рефінансування банків направлена на покриття дефіциту держбюджету.

Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
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