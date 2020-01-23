В НБУ розповіли, які банкноти найчастіше підробляли в 2019 році

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Рівень підроблення банкнот в НБУ називають низьким

У 2019 році найчастіше підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Загалом рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким.

Як свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, за підсумками 2019 року на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 штук підроблених банкнот (у 2018 році - 2,5 штук, 2017 - 3,6 штук).

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо.

Серед вилучених з обігу у 2019 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (23%);

російські рублі та англійські фунти стерлінгів (2%).

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явився новий вид фальшивих гривень. Їхня якість настільки висока, що не розпізнається в торгових мережах. Мова йде про 200 гривень 2007 року випуску, виготовлені вони на якісному спеціально захищеному папері, і на грошах присутній ряд захисних елементів.

РБК-Україна писало, що більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів.