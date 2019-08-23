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НБУ назвав найбільш популярну у фальшивомонетників банкноту

Новини » Економіка    23.08.2019 - 22:30
НБУ назвав найбільш популярну у фальшивомонетників банкноту
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Найчастіше підробляють банкноту номіналом 500 гривень

Більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найчастіше вилучали банкноти наступних номіналів:

  • 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок);
  • 100 грн (24%);
  • 200 грн (14%);
  • 50 грн (11%).

Як зазначається в повідомленні, найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

За даними НБУ, більшість вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою струменевих принтерів - 93%. Підробки, що виготовлені лазерними принтерами та за допомогою кольорових копіювальних апаратів, становили 6%, поліграфічним способом - 1%.

Сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% та 20% відповідно, повідомили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 рок року зафіксоване збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту

Нагадаємо, в Україні серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти переважають долари - вони становили 77,6% від загальної кількості фальшивих банкнот у 2017 році.

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