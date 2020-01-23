В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывали в 2019 году

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Уровень подделки банкнот в НБУ называют низким

В 2019 году чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

В целом уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 года оставался стабильно низким.

Как свидетельствует мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, по итогам 2019 года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 штук поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 штук, в 2017 - 3,6 штук).

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли.

Выявленные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы учреждений торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и т. п.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (23%);

российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Ранее сообщалось, что в Украине появился новый вид фальшивых гривен. Их качество настолько высокое, что не распознается в торговых сетях. Речь идет о 200 гривен 2007 года выпуска, изготовлены они на качественной специальной защищенной бумаге, и на деньгах присутствует ряд защитных элементов.

РБК-Украина писало, что большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года поддельных банкнот гривны приходилась на банкноты четырех номиналов.