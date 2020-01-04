Валютний ринок України в 2019 році виріс на 50%

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Активність на ринку збільшилася у 1,5 рази

Середньоденний обсяг валютних операцій між банками 2019 році виріс у 1,5 рази до 380 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, обсяг на міжбанківського валютного ринку перевищив 90 млрд доларів.

Як зазначили в НБУ, зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни. "Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Національний банк проводив впродовж останніх років", - додали в НБУ.

Також важливим є те, що українці поступово звикають до режиму плаваючого курсу гривні. "Вони все менше реагують на короткострокові курсові коливання, адже мають розуміння, що гривня може не тільки послаблюватися, але й посилюватися", - наголосили в НБУ.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склав 176,8 млн доларів.