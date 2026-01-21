Курс евро превысил 51 гривну. Как конфликт вокруг Гренландии влияет на стоимость валюты

Стоимость евро на наличном рынке выросла до рекордного значения - 51 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

как подорожало евро в обменниках,

сколько стоит валюта на межбанке,

как события вокруг Гренландии влияют на валютный рынок

Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 21 января вырос на 3 копейки по сравнению с 20 января - до 51,03 гривен.

По состоянию на утро 21 января средний курс продажи доллара снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,54 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 43,01 гривны (-0,02 к курсу предыдущего рабочего дня), евро – по 50,37 гривны (+0,08 гривен).

Итоги межбанка

Курсы покупки-продажи евро в результате торговой сессии на межбанковском рынке 20 января составили 50,69-50,72 гривен (+30-31 копеек), а курсы доллара - 43,24-43,29 гривен (2-4 копейки) соответственно.

Влияние конфликта вокруг Гренландии

На сегодня международному валютному рынку, где торгуется пара евро-доллар, большой турбулентности добавляет конфликт между США та ЕС вокруг Гренландии. Угрозы по применению новых тарифов беспокоят бизнес, например, пошлин Европейского Союза на товары из США, общий размер которых может достичь 93 млрд долларов.

Новые торговые пошлины между США и ЕС могут создать напряженность на валютном рынке (Инфографика РБК-Украина)

“Именно от глубины и сценариев развертывания этого трансатлантического спора будет зависеть дальнейшая динамика валютной пары доллар-евро”, - комментирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

При сохранении высокой политической и торговой неопределенности уже в феврале соотношение доллар-евро может колебаться в достаточно широком коридоре — от 1,15 до 1,2. “Это будет формировать соответствующий внешний фон для валютного рынка Украины”, - добавил банкир.