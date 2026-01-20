Стоимость евро достигла нового рекорда. Какой курс установил НБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Курс валют: главное

Какого уровня достиг официальный курс евро

Как подорожало евро в обменниках

Были ли предпосылки для этого

Официальный курс евро на 21 января составил 50,72 гривен, что на 42 копейки выше значения 20 января. С 1 января курс евро вырос на 93 копейки.

Курс доллара на 21 января установлен на уровне 43,25 гривен (-0,02 гривен к предыдущему дню).

bank.gov.ua

Рост евро в обменниках

В обменниках и кассах банков средний курс продажи евро к 17:00 составил 50,97 гривен, что на 11 копеек выше значения по состоянию на 10:30. При этом, курс покупки евро вырос на 7 копеек - до 50,28 гривен.

Стоимость доллара на наличном рынке на протяжение дня практически не изменилась. Курс продажи доллара снизился на 2 копейки - до 43,56 гривен, а курс покупки вырос на 2 копейки - до 43,03 гривен.