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НБУ продав на аукціоні офіси банку-банкрута за 66 млн грн

Новини » Економіка    03.10.2019 - 12:59
НБУ продав на аукціоні офіси банку-банкрута за 66 млн грн
Фото: Експобанк (прес-служба НБУ)

На торгах ціна зросла більш ніж на 10%

Два об’єкти нерухомого майна у Києві, іпотекодержателем яких є Національний банк України, продані на аукціонах в системі ProZorro.Продажі. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, активи перебували на балансі КБ "Експобанк". Перший об’єкт площею 2374,1 кв.м оснащений усіма інженерними системами, необхідними для функціонування офісного приміщення. Другий об’єкт - це нежитлові приміщення 1-2 поверхів загальною площею 1070,6 кв. м. Сьогодні приміщення здається в оренду.

У ході торгів ціна на перший об’єкт зросла з 44,4 млн грн до 45,3 млн грн, а на другий об’єкт з 13,8 млн грн до 20,7 млн грн (з НДС). Отже, в результаті проведених аукціонів зазначені об’єкти нерухомого майна вдалось реалізувати загалом за 66 млн грн, що на 7,7 млн грн більше від початкової вартості.

Кошти, отримані від продажу нерухомості, будуть спрямовані на погашення заборгованості ПАТ КБ "Експобанк" за кредитами рефінансування.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію КБ "Експобанк" у січні 2015 року.

У вересні 2019 року керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що майно компаній-банкрутів продаватимуть через систему ProZorro.Продажі.

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