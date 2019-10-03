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НБУ продал на аукционе офисы банка-банкрота за 66 млн грн

Новости » Экономика    03.10.2019 - 12:59
НБУ продал на аукционе офисы банка-банкрота за 66 млн грн
Фото: Экспобанк (пресс-служба НБУ)

На торгах цена выросла более чем на 10%

Два объекта недвижимого имущества в Киеве, ипотекодержателем которых является Национальный банк Украины, проданы на аукционах в системе ProZorro.Продажи. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, активы находились на балансе КБ "Экспобанк". Первый объект площадью 2374,1 кв.м оснащен всеми инженерными системами, необходимыми для функционирования офисного помещения. Второй объект - это нежилые помещения 1-2 этажей общей площадью 1070,6 кв. м. Сегодня помещение сдается в аренду.

В ходе торгов цена на первый объект выросла с 44,4 млн грн до 45,3 млн грн, а на второй объект с 13,8 млн грн до 20,7 млн грн (с НДС). Итак, в результате проведенных аукционов указанные объекты недвижимого имущества удалось реализовать всего за 66 млн грн, что на 7,7 млн грн больше начальной стоимости.

Средства, полученные от продажи недвижимости, будут направлены на погашение задолженности КБ "Экспобанк" по кредитам рефинансирования.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации КБ "Экспобанк" в январе 2015 года.

В сентябре 2019 года руководитель Фонд гарантирования вкладов физических лиц ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила, что имущество компаний-банкротов будут продавать через систему ProZorro.Продажи.

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