ФГВФО продаватиме майно компаній-банкрутів на ProZorro

Фото: Світлана Рекрут (РБК-Україна)

Продаж майна боржників банків на аукціоні дозволить сформувати справедливу ціну

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продаватиме майно компаній-банкрутів через систему ProZorro.Продажі. Про це повідомила керівник ФГВФО Світлана Рекрут на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила Рекрут, дотепер однією з найбільших "пробоїн", через які знецінювалися активи неплатоспроможних банків, була втеча позичальників у кероване банкрутство і подальший продаж майна цих компаній крадькома.

"Таким чином банки, а значить, їхні кредитори, втрачають мільярди гривень", - додала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 серпня 2019 року склала 440,8 млрд грн (на 1 липня - 451,9 млрд грн). Повністю захищені внески (у розмірі до 200 тис. грн) 98,5% вкладників, на яких поширюються гарантії фонду.

Нагадаємо, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми вже в цьому році, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.